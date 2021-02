De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, os 1.562 testes à covid-19 feitos na região nas últimas 24 horas detetaram 13 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, todos em contexto de transmissão comunitária.

Os casos estão distribuídos pelos únicos dois concelhos da região onde há um risco alto de transmissão – Ribeira Grande, que tem hoje oito novos casos, e Vila Franca do Campo, com mais cinco –, sendo que a maioria (sete) estão na freguesia de Rabo de Peixe, a única do arquipélago que se mantém em cerca sanitária.

Foram ainda registadas seis recuperações em São Miguel, oito na Terceira e uma no Pico.

Com a recuperação na ilha do Pico, extingue-se uma cadeia de transmissão.

O arquipélago conta agora apenas duas cadeias de transmissão ativas, uma no Faial e outra partilhada entre o Faial e o Corvo, já que nas ilhas de São Miguel e Terceira não são contabilizadas cadeias epidemiológicas, por haver transmissão comunitária.

O número de internamentos mantém-se inalterado, com 17 pessoas hospitalizadas devido à covid-19.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estão internadas 16 pessoas, oito das quais em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Há ainda um internamento no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo.

Assim, somam-se atualmente 424 casos positivos ativos na região, sendo 353 em São Miguel, 48 na Terceira, 18 no Faial, três no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje 3.685 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no arquipélago, verificando-se 26 mortes e 3.134 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.