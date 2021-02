“Amanhã [quinta-feira] vamos iniciar a vacinação em pleno, sempre condicionada ao número de vacinas que vamos receber, mas vamos começar em todos os 14 concelhos do ACES” Dão Lafões, revelou António Cabrita Grade.

O diretor do ACES Dão Lafões adiantou que “o problema das mensagens ainda não foi resolvido”, mas deixou a promessa de que “ninguém vai ficar para trás” e explicou que se a notificação não se conseguir por telefone, segue por correio.

“Todas as pessoas, desde que queiram e desde que manifestem a sua concordância em aceitarem a vacinação, irão ser vacinados em seu devido tempo e com agendamento apropriado”, assumiu.

Este responsável disse que “o universo são 24 mil no ACES” Dão Lafões e”no concelho de Viseu são cerca de sete mil”, mas escusou-se a dizer quantas vacinas estão disponíveis para o início da vacinação esta quinta-feira e “conforme as disponibilidades” das vacinas assim se faz o agendamento”.

“Pensa-se que até ao fim do mês de março isso seria [possível de chegarem as 24 mil vacinas]. Eu não acredito. Teremos de fazer um ‘forcing’, se bem que as orientações superiores são no sentido de, a partir da próxima semana, os números que estamos a vacinar vão quase triplicar e aumentar a capacidade de resposta”, acrescentou o médico.

Para já, explicou, em Viseu “a capacidade é para cerca de 30 vacinas de manhã e 30 à tarde, ou seja, serão administradas diariamente cerca de 60 vacinas”, mas destacou que “a capacidade de resposta, até hoje, nunca se pôs em causa”.

“Desde que venham as vacinas temos disponibilidade de as administrar. Costumo dizer a brincar que, desde que a gente tenha um braço disponível, vamos vacinar a pessoa, não vamos desperdiçar nenhuma vacina”, disse.

A operação de vacinação nos 14 concelhos do ACES Dão Lafões conta com o apoio das autarquias, quer em transporte de utentes, quer na logística, uma vez que “alguns centros de vacinação funcionam fora dos centros de saúde”

O ACES Dão Lafões abrange os concelhos de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela e Aguiar da Beira, do distrito da Guarda.