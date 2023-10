O Tribunal de Beja absolveu hoje antigos elementos do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) que estavam acusados do crime de abuso de poder na vacinação contra a covid-19.

Na leitura do acórdão, realizada esta tarde, a juíza que presidiu ao coletivo que julgou o caso afirmou que não ficou provado que os seis arguidos tivessem violado os seus deveres e que até tomaram decisões que acautelaram o interesse público. A magistrada sublinhou que "não havia nenhuma norma expressa orientadora e vinculadora que dissesse que a conduta adotada não poderia ser assumida", referindo que foram "aproveitadas vacinas que iam para o lixo" para vacinar profissionais de saúde.