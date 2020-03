Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revela que, durante o fim de semana, foram realizadas nos 18 municípios da área metropolitana operações “direcionadas para os principais eixos rodoviários, centros urbanos e zonas de concentração de pessoas”.

As operações, indica a PSP, tiveram como principal objetivo, “aparte a componente rodoviária e sancionatória, a sensibilização dos condutores que se deslocam por motivos que não se enquadram nas normas do quadro legal do estado de emergência”.

Nas operações estiveram “quase 500 polícias” de diversas valências, nomeadamente dispositivo territorial, trânsito e componente de ordem pública.

Ao todo foram detidas 29 pessoas, por diferentes motivos: condução sem carta (12 detenções), condução sob efeito de álcool (duas detenções), tráfico de droga (oito detenções), furto (uma detenção), desobediência (três detenções) e mandados de detenção pendentes (três).

Nestas operações foram também apreendidas 370 doses de haxixe e cinco doses de heroína, além de cinco viaturas.

“O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP continuará a envidar esforços visando sancionar os comportamentos que violem o quadro extraordinário em vigor, e, em consequência, contribuir para atenuar os efeitos potencialmente negativos e danosos para a saúde pública de todos os cidadãos”, lê-se na nota.

A PSP reitera ainda o apelo a todos os cidadãos para “o cumprimento rigoroso” das orientações da Direção-Geral da Saúde e da polícia, para a quebra do maior número de cadeias de contágio e sua contenção.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

