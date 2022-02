A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é a área do país com mais novas notificações, num total de 35,4% dos diagnósticos.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista o maior número de mortes acumuladas relacionadas com o vírus SARS-CoV-2 com 8.668 (+12), seguida do Norte com 6.390 óbitos (+12), Centro (3.697, +5) e Alentejo (1.166, +2). Pelo menos 677 (+2) mortos foram registados no Algarve. Há 183 mortes (=) contabilizadas na Madeira. Nos Açores registam-se 85 (+2) óbitos associados à doença.

Internamentos sobem

Em todo o território nacional, há 1.832 doentes internados, mais 44 face ao valor de ontem, e 114 em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos dois face ao dia anterior.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 475.616 casos ativos da infeção em Portugal — menos 14.243 do que ontem — e 489.997 pessoas em vigilância pelas autoridades — menos 15.040 do que no dia anterior.

A região do Norte é a área do país com maior número de infeções acumuladas, com 1.214.195 (+1.392), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (1.131.931 +2.161), da região Centro (476.041 +871), do Algarve (129.651 +382) e do Alentejo (112.973 +251). Nos Açores existem 53.322 casos contabilizados (+384) e na Madeira 75.065 (+348).

O que nos diz a matriz de risco?

créditos: DGS

Portugal apresenta uma incidência superior a 2.934,0 casos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 por cada 100.000 habitantes – inferior do que os 3.853,1 casos de segunda-feira - e um índice médio de transmissibilidade R(t) nacional de 0,71, inferior aos 0,74 desse dia. Com estes valores, o país mantém-se fora da zona de segurança da matriz de risco.

No território continental, o R(t) fixou-se nos 0,70. A DGS atualiza estes dados à segundas, quartas e sexta-feiras.

Logo depois, surge a faixa etária entre os 10 e os 19 anos, com 428.842 reportadas. A faixa etária entre os 50 e os 59 anos tem 381.376, entre os 0-9 anos soma 332.235 e a dos 60 e os 69 anos tem 233.407 infeções reportadas desde o início da pandemia. Por último, surge a faixa etária dos 70 aos 79 anos, que totaliza infeções 138.556 e dos 80 ou mais anos, com 125.694 casos.

Faixas etárias mais afetadas

O maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 13.513 registadas desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (4.515), entre 60 e 69 anos (1.917) entre 50 e 59 anos (620), 40 e 49 anos (221) e entre 30 e 39 anos (55). Há ainda 19 mortes registadas entre os 20 e os 29 anos, três (=) entre os 10 e os 19 anos e três (=) entre os 0 e os 9 anos. Os dados indicam que, do total das vítimas mortais, 10.892 são do sexo masculino e 9.816 do feminino.

Desde o início da pandemia, houve 1.487.870 homens infetados e 1.702.464 mulheres, sendo que se desconhece o género de 2.844 pessoas.