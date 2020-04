António Costa pediu então às pessoas para que "não vão à terra visitar os seus familiares e fiquem mesmo na sua casa".

"Há uma coisa duríssima, mas acho que é preciso dizer aos nossos compatriotas que vivem fora, na França, no Luxemburgo ou na Alemanha. Este ano não venham, fiquem. Além do mais, se vierem, não podem sair de casa", observou.

No contexto deste apelo, o líder do executivo reforçou ainda que "as famílias numerosas vão ter que estar juntas separadas (com cada qual nas suas próprias casas) no período da Páscoa".

"Este não é ano para fazermos grandes almoços de Páscoa", acrescentou.