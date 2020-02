“À luz da atual escassez global de máscaras faciais em resposta à epidemia do coronavírus, a Sands China Ltd. está a doar 500.000 máscaras médicas ao Governo (…) de Macau, como parte do compromisso da empresa de apoiar (…) os esforços para combater a rápida propagação do vírus”, lê-se no comunicado da empresa que também conta com capitais norte-americanos.

O primeiro lote de 300 mil máscaras já foi entregue hoje ao Governo, acrescenta-se na mesma nota.

“Como empresa sediada em Macau, a Sands China considera como parte da sua responsabilidade social corporativa procurar continuamente o bem-estar da comunidade (…) e ajudar em períodos de necessidade”, sublinhou o presidente da empresa, Wilfred Wong, que possui cinco casinos na capital mundial do jogo.

“Como maior operadora de ‘resorts’ integrados de Macau e subsidiária da Las Vegas Sands Corp., a Sands China pode tirar proveito de sua rede global de compras para ajudar Macau a obter máscaras faciais durante esse período de alta procura, quando os ‘stoks’ estão em falta”, referiu ainda a operadora.

A 06 de fevereiro, a Sands China anunciara já a doação de 25 milhões de patacas (2,8 milhões de euros) para ajudar as autoridades chinesas e de Macau no combate à epidemia.