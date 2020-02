“Há diferentes aspetos que têm que ser preenchidos e Cabo Verde está a trabalhar nessa direção”, salientou o representante da OMS, para quem a preparação para uma emergência não se consegue em apenas 24 horas, mas sim com diferentes passos e com tempo.

“Há alguns passos que já foram atingidos e há ainda mais passos para continuar a caminhar”, prosseguiu, dando como exemplo a definição da forma de transporte de casos suspeitos, de uma ilha como Santo Antão, a mais a norte do país e que tem somente ligações marítimas diárias com São Vicente.

No que diz respeito à parte laboratorial, Hernando Agudelo Ospina garantiu que a OMS está à procura de uma forma de ajudar Cabo Verde a fazer o diagnóstico em laboratórios do país, em vez de enviar amostras para o Instituto Pasteur, no Senegal, ou Ricardo Jorge, em Portugal.

Durante a sessão, a médica Flávia Semedo, ponto focal da OMS em Cabo Verde, informou que o país já recebeu até agora 53 pessoas oriundas da China, sendo que apenas três já ultrapassaram os 14 dias máximo para a incubação da infeção.

O número total de mortes pelo surto, inicialmente detetado em dezembro, fixou-se ontem em 1.367, enquanto o número de casos confirmados ascendeu a 59.804, em toda a China continental.

Para além do continente chinês, Hong Kong e as Filipinas reportaram um morto cada um.

A Comissão Nacional de Saúde da China detalhou que, entre os pacientes, há 8.030 casos graves e que 5.911 pessoas foram curadas e tiveram alta.

A província chinesa de Hubei, de onde o vírus é originário, registou, nas últimas 24 horas, 242 mortos, mais do dobro em relação ao dia anterior.

Também o número de infetados ultrapassou em quase dez vezes os casos reportados na quarta-feira. Foram registados mais 14.840 novos casos da infeção na província, fixando o total em mais de 48 mil.

O balanço é superior ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.