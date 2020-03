De acordo com o economista, um dos setores que está a ser mais afetado é o da construção civil, que, numa perspetiva histórica, desde 2002, é tido como o principal setor da economia não petrolífera.

“Só para ter uma ideia, o saco de cimento por causa do Covid-19 mais do que duplicou nos mercados angolanos, os materiais de construção (…) rapidamente esgotaram no mercado, não há stocks por parte das empresas que vendem, dos armazéns, e isto está a inflacionar os preços neste setor e de outros bens que provêm da China”, adiantou.

O aumento da taxa de inflação, que o Governo perspetivou para este ano em 25%, é também uma das consequências do novo coronavírus para a economia angolana, agravada por um possível aumento do preço dos combustíveis.

“Estou a prever uma inflação maior”, a não ser “que o Governo desista ou queira protelar mais ainda o aumento dos preços dos combustíveis”, admitiu.

Domingos Precioso realçou que as receitas para o Governo “continuam a ser as mesmas” porque quando é elaborado o OGE e são feitas projeções, não são tidos em conta os riscos.

“O Governo tem feito sobretudo o OGE e outros dos seus documentos numa perspetiva de inexistência de risco ou numa perspetiva de que todas as outras variáveis são constantes. Não é assim, e o Governo não acautelou isso”, frisou.

Um destes riscos “é o Governo insistir num preço do barril de petróleo no OGE muito na fronteira. Ao contrário da Rússia, que desde a última crise do petróleo até hoje vem assumindo um preço conservador de 40 dólares (…) já em Angola não”, disse, acrescentando que é sempre assumido um preço sobrestimado.

Para o economista angolano, todo o quadro descrito, “é de resto a uma situação que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vai ter que ter em conta, para ver como é que o programa pode ser ajustado, sobretudo no caso de persistência” da atual situação.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.200 mortos e infetou mais de 93.000 pessoas, em 78 países incluindo oito em Portugal.

Em África, além de Nigéria, Egito e Argélia, foram identificados casos em Marrocos, Tunísia e Senegal.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

