De acordo com a informação publicada no site oficial do evento, a próxima Feira do Livro de Londres terá lugar naquela cidade de 9 a 11 de março de 2021.

“Os efeitos, reais e projetados, do coronavírus estão a tornar-se evidentes em todos os aspetos das nossas vidas aqui no Reino Unido e por todo o mundo, com muitos dos nossos participantes a enfrentar restrições nas viagens”, afirmam os organizadores, explicando que foi seguindo as orientações do governo do Reino Unido e os conselhos das autoridades de saúde pública que, “com relutância”, tomaram a decisão de não prosseguir com o evento deste ano.

Conscientes de que “os negócios precisam continuar”, os organizadores da feira garantem que vão apoiar e colaborar com expositores e visitantes “para manter tudo a andar durante este período difícil”.

Este é o quarto evento literário internacional a ser cancelado ou adiado, depois de a Feira do Livro de Leipzig, prevista para 12 a 15 de março, ter tomado a mesma decisão na terça-feira, sucedendo ao anúncio do cancelamento do Salão do Livro de Paris, que se realizaria de 20 a 23 de março, e do adiamento da Feira do Livro Infantil de Bolonha.

A 57.ª edição da Feira do Livro Infantil de Bolonha, considerada a mais relevante dedicada à literatura e ilustração para os mais novos, estava marcada de 30 de março a 02 de abril, mas foi reagendada para de 04 a 07 de maio.