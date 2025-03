Depois de no início ter cancelado a sua presença nos Bass Magazine Awards e ter adiado vários espetáculos, devido a um problema de saúde, o músico surgiu naquele que foi o primeiro evento público desde essa altura.

Sting, de 73 anos, juntou-se à mulher Trudie Styler na The Wayuu Taya Foundation's Spring Gala, que decorreu na terça-feira.

De braços dados, o cantor e a mulher posaram juntos para algumas fotografias durante o evento de caridade, como pode ver na galeria.

De recordar que Sting adiou uma série de espetáculos em janeiro devido a uma "infeção temporária na garganta". O músico voltou aos palcos no final desse mesmo mês para atuar no espetáculo de caridade FireAid, que contou com várias estrelas, em Los Angeles.

