Sting e Trudie Styler mostraram a sua sala de estar palaciana na casa onde vivem, em Wiltshire (Inglaterra).

De acordo com a Hello!, a casa do casal custou mais de 8.5 milhões de euros.

Nas fotografias partilhadas na conta de Instagram de Trudie, é possível ver os dois abraçados no sofá.

"Casa é onde está o teu coração", lê-se na legenda das imagens a preto e branco, em que a atriz identificou o marido e o fotógrafo Andrew Cooper.

