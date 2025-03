Sting e a mulher Trudie Styler estão a comemorar uma notícia feliz. A filha do casal, Mickey Sumner, prepara-se para casar.

Cerca de três anos após o fim do casamento com o CEO de tecnologia Chris Kantrowitz, Mickey Sumner ficou noiva do atual companheiro, Carter B Smith.

A notícia foi anunciada através de uma publicação que Mickey Sumner fez no Instagram. "Estou apaixonada por ti desde 2007. Mal posso esperar para ser tua esposa", disse na legenda da partilha que inclui uma série de fotos do casal.

Mickey Sumner casou-se com o 'ex' em julho de 2017 e pediu o divórcio após quatro anos de união. Juntos são ainda de Akira Rogue Kantrowitz, que nasceu na véspera de Ano Novo em 2016.

