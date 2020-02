“Na UE, ainda estamos numa fase de contenção, mas tendo em conta que a situação pode evoluir rapidamente, como temos verificado nos últimos dias, […] as respostas dadas ao nível da saúde pública na União devem prevenir um [possível] aumento do número de casos”, declarou Stella Kyriakides.

A comissária europeia, que está em Roma desde terça-feira para acompanhar juntamente com as autoridades italianas a evolução do Covid-19 no país, admitiu que a propagação do vírus em Itália e em toda a UE é “um motivo de preocupação”, mas instou a que os cidadãos “não entrem em pânico”.

“Desde o primeiro dia, a nossa primeira prioridade foi proteger os cidadãos e apoiar os Estados-membros a conter o surto”, vincou Stella Kyriakides.

Para a comissária europeia da Saúde, o novo coronavírus é “um teste à capacidade da resposta de emergência e à cooperação da UE”.

Por isso, apelou a que os Estados-membros forneçam à Comissão Europeia, que está a coordenar os esforços, “informações em tempo real” e que informem ainda “sobre os seus planos de preparação e como os pensam implementar”.

“Isso são informações cruciais que todos temos de ter se o vírus se propagar ainda mais”, adiantou.