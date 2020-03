A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa em nota de imprensa que foi confirmado por contra-análise o caso positivo do doente que regressou de Espanha e que foi encaminhado ontem para o Centro Hospitalar Universitário de São João. No mesmo comunicado, a diretor-geral da Saúde, Graça Freitas, atesta que a cidadã coreana que obrigou à paragem de comboio no Entroncamento não está infetada pelo novo coronavírus.

"Informa-se ainda que a cidadã sul-coreana que foi retirada do comboio que fazia a ligação LisboaParis teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", lê-se em comunicado da DGS.

Um comboio internacional parado desde as 23:30 de domingo na estação do Entroncamento, Santarém, após uma passageira ter alegado estar com sintomas de infeção pelo novo coronavírus, seguiu viagem depois da mulher ter saído, disse hoje a PSP.

O comboio Sud Express, que saiu de Lisboa com destino a Paris, "arrancou às 02:11", indicou à Lusa uma fonte da PSP.

Por seu lado, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarám afirmou que “a pessoa foi acompanhada pela Saúde 24”.