Há mais dois infetados com o novo coronavírus no Algarve, relacionados com a professora da Escola Básica 2/3 José Buísel, em Portimão. São já cinco o número de casos naquela região.

Trata-se do marido e de um colega da professora, confirmou Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, esta quinta-feira, em conferência de imprensa. "Neste momento são cinco casos", frisou a autarca. A pandemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença COVID-19 como pandemia, uma decisão que justificou com os "níveis alarmantes de propagação e de inação". A pandemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo. O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados. A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país. Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.