Numa mensagem assinada em conjunto, o diretor-geral Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu, e a comissária da União Africana para Economia Rural e Agricultura), Josefa Sacko.

Os responsáveis sublinham que, “tal como a maioria dos outros países, os países africanos responderam à crise da covid-19 fechando escolas e atividades comerciais e restringindo a livre circulação de pessoas”.

“Enquanto nos países ricos essas medidas implicam escolhas difíceis, no contexto africano essas escolhas são desoladoras. Com elevadas taxas de insegurança alimentar, uma grande força de trabalho informal, sistemas de saúde frágeis, sistemas de protecão social fracos e margem de manobra orçamental limitada, os países africanos – muitos dos quais já enfrentam outras crises, como gafanhotos e secas – correm o risco de hipotecar o seu futuro na esperança de proteger as suas populações”, lê-se na mensagem.

E acrescentam: “A proteção da vida e da saúde é uma prioridade, mas a produção de alimentos e os meios de subsistência veem logo a seguir. E é por isso que as atividades agrícolas devem ser mantidas”.

“As fronteiras devem permanecer abertas ao transporte de produtos alimentares e agrícolas: não se pode permitir que a covid-19 desfaça os progressos realizados nos últimos anos a custo de um trabalho paciente no sentido de um comércio mais livre”, sustentaram.