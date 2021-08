Os casos de cólera foram detetados em seis das oito regiões do país e com uma taxa de 4% de casos fatais, de acordo com a ANP, que recolheu estatísticas até sábado.

Face a esta situação, o governo, com o apoio dos seus parceiros locais e internacionais, empreendeu várias ações para responder à epidemia, tais como campanhas de sensibilização e prevenção, em particular sobre boas práticas de higiene.

Também distribuiu medicamentos e produtos de limpeza e tratamento de água a centenas de lares em diferentes zonas do país.

Desde 2012, quando o número de casos de cólera atingiu um pico de 5.285, o Níger tem enfrentado regularmente esta epidemia durante a estação chuvosa, mas com menos mortes.

Durante este período, os habitantes das zonas rurais – que constituem mais de 80% da população – bebem água da chuva, que pode transmitir esta doença.