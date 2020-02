A antropóloga Loretta Lou defendeu em declarações à Lusa que a 'clausura' vivida em Macau por causo do surto do coronavírus Covid-19 parece estar a afetar mais as mulheres e pode agravar conflitos familiares.

“O que sabemos agora é que as mulheres parecem ser mais afetadas pela permanência do que os homens, pois são as únicas responsáveis pela culinária e pelo ensino em casa”, sublinhou a investigadora da Universidade de Macau, especializada em meio ambiente, bem-estar, movimentos sociais, moralidade e ética. Quanto a possíveis conflitos familiares, Lou sublinhou que “embora a permanência em casa possa significar mais tempo feliz e de qualidade para algumas famílias, os casais que lutam no seu relacionamento conjugal terão dificuldade em ficar num pequeno apartamento 24 horas por dia, sete dias por semana”. Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra. A docente, doutorada em Oxford e que tem o foco de trabalho na China, incluindo Hong Kong, Macau e Taiwan, lembrou que neste cenário os conflitos não se resumem a marido e mulher, "mas também entre filhos e pais, com os sogros, etc". Algo que tem muito interesse em acompanhar quando a epidemia estiver sob controlo, de forma a poder responder, por exemplo, à questão se a permanência prolongada das famílias em casa precipitou o fenómeno de violência doméstica, apesar de não terem sido relatados casos nos 'media' e de, "em Macau, como em outros lugares, a violência doméstica ser considerada 'vergonha doméstica' que não deve ser divulgada", frisou. Uma das primeiras medidas do Governo de Macau para combater o risco de contágio passou por suspender as aulas, enviar milhares de alunos e funcionários públicos para casa. O fecho dos casinos e a paralisação económica 'empurrou' a esmagadora maioria das pessoas para os seus apartamentos, com as autoridades a encerrarem mesmo parques, jardins públicos e trilhos, desdobrando-se em apelos para que a população se mantenha em casa. Em Macau existem atualmente cinco casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, depois de outras tantas terem recebido alta hospitalar. O número de mortos devido ao novo coronavírus na China continental subiu hoje para 1.770 na China continental e o de infetados ascende a 70.548. Continuar a ler Das 105 mortes registadas nas últimas 24 horas, 100 ocorreram em Hubei. Além de 1.770 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão e um em França. As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província, situada no centro da China, para tentar controlar a epidemia, uma medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas. Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link. Lista de países com casos para além da China: Ásia Japão: 33 casos no país, incluindo a morte de uma mulher, e pelo menos 218 a bordo do cruzeiro "Diamond Princess", em quarentena em Yokohama. Singapura: 58 casos Tailândia: 32 casos Coreia do Sul: 28 casos Malásia: 19 Taiwan: 18 Vietname: 15 Filipinas: 3, incluindo uma morte Índia: 3 Camboja: 1 Nepal: 1 Sri Lanka: 1 Oceania Austrália: 15 Cães e gatos passam a doença? OMS esclarece alguns mitos sobre o coronavírus Ver artigo América do Norte Canadá: 7 casos Estados Unidos: 15 casos Europa Alemanha: 16 casos França: 11 casos Reino Unido: 9 casos Itália: 3 casos Espanha: 2 casos Rússia: 2 casos Bélgica: 1 caso Finlândia: 1 caso Suécia: 1 caso Médio Oriente Emirados Árabes Unidos: 8 casos África Egito: 1 caso