Em comunicado, a CIM do Alto Minho afirma que o Serviço de Urgência Básica (SUB) do centro de saúde de Monção vai estar encerrado entre as 19:00 e as 08:00 de segunda-feira, citando uma circular interna da Unidade Local de Saúde.

“De acordo com o que foi possível apurar, existe ainda a possibilidade de esta situação vir a acontecer na passagem de ano no SUB de Ponte de Lima, o que é inadmissível”, afirma.

Defendendo que a “situação é inaceitável”, a CIM do Alto Minho lamenta a forma como o assunto está a ser tratado, nomeadamente, a “falta de diálogo das entidades envolvidas” devido à época festiva, mas também ao risco de pressão e procura destes tipo de serviços.

Citado no comunicado, o presidente da CIM do Alto Minho, Manoel Batista, diz ser fundamental que os serviços se organizem para “dar resposta às necessidades das populações em termos de urgência básica, com particular preocupação para as populações que vivem e trabalham em contextos territoriais mais afastados do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico em Viana do Castelo”.

A CIM diz ainda existirem “diversos constrangimentos decorrentes do não cumprimento das escalas definidas para as equipas médicas”.

“O que ainda coloca mais em risco a pressão nos serviços de ordem superior, como será o caso dos serviços localizados no hospital de Viana do Castelo”, sustenta.

Manoel Batista apela, por isso, aos médicos e equipas de urgência que organizem os horários de serviço “no sentido de conseguirem manter estes serviços essenciais às populações do Alto Minho” durante a quadra natalícia.

“A população do Alto Minho tem o direito de se sentir segura e protegida, em particular aqueles que residem e trabalham nos municípios mais próximos da área de influência dos SUB que estão em risco de fechar temporariamente”, acrescenta.

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho engloba os municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte do Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira.