A Professora Suzana Herculano-Houzel (Vanderbilt University, USA), a convite do Ispa – Instituto Universitário, está em Portugal para uma conferência focada no tema "From a demand-based to a supply-limited view of brain energetics", na qual apresenta evidências sobre a função cerebral e sua evolução.

Esta palestra, em formato de aula aberta, irá realizar-se quarta-feira, dia 19 de outubro. A neurocientista brasileira Suzana Herculano-Houzel é conhecida pela quantificação do número de neurónios do cérebro humano. Foi a primeira cientista a determinar que o cérebro humano tem cerca de 86 mil milhões de neurónios e não 100 mil milhões como se julgava. Do seu trabalho de investigação destaca-se ainda a evidência de que foi a invenção dos alimentos cozinhados pelos nossos antepassados que permitiu aos seres humanos desenvolverem um cérebro maior que o dos primatas, uma vez que os alimentos cozidos produzem mais energia metabólica. Professora universitária e bióloga, escreve artigos científicos, alguns premiados, e é autora dos livros A Vantagem Humana (2016) e Fique de Bem com seu Cérebro (2007), entre outros seis títulos generalistas publicados em português, sobre neurociência e vida quotidiana, com mais de 80.000 exemplares vendidos.