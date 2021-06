A China registou 23 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, quatro deles de contágio local na província de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, anunciaram hoje as autoridades.

Guangdong detetou mais de 100 infeções locais desde 21 de maio passado, situação que levou as autoridades locais a isolar bairros inteiros e restringir a circulação de pessoas para fora da província. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.797.342 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). Em Portugal, morreram 17.047 pessoas dos 857.447 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.