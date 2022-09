A China registou na sexta-feira i seu primeiro caso numa pessoa que entrou recentemente no país e que estava de quarentena.

"Para prevenir a infeção por varíola dos macacos", Wu Zunyou, chefe epidemiologista do Centro Chinês para o Controlo e a Prevenção de Doenças, formulou várias recomendações. "Não tenham contacto direto com estranhos", destacou na rede social Weibo.

Wu Zunyou, figura do combate à covid-19 na China, também pediu à população que evite este tipo de contato com pessoas que estiveram no estrangeiro durante as três semanas anteriores, assim como com "desconhecidos".

Ele assegurou que a rígida política anticovid da China, com controlos de fronteira e quarentena obrigatória na chegada, até agora impediu a propagação da varíola dos macacos no território, alertando para o risco de deixar certos casos "passarem pela rede".

A sua publicação foi amplamente partilhada nos meios de comunicação social chineses no fim de semana.