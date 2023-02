O secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lei Wai Nong, disse, em conferência de imprensa, que a medida vai servir de “impulso para a recuperação da economia” do território, dependente do turismo.

O Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, o executivo chinês, confirmou o cancelamento da necessidade de registo e das quotas para atravessar as fronteiras que ligam as duas regiões à China continental, de acordo com um comunicado.