As caixas de máscaras roubadas estavam armazenadas no bloco central do hospital público da Conception, cujo acesso é reservado para pessoal da saúde autorizado, informou o serviço sanitário, confirmando informações do jornal La Provence.

"Lançámos uma investigação interna para encontrar o ou os autores", acrescentou a direção, que distribuiu um comunicado interno a todo o pessoal do bloco "para lembrar que o uso dessas máscaras é estritamente reservado ao exercício profissional".

Após o roubo, instruções foram distribuídas a todos os hospitais "para garantir a segurança dos stocks (máscaras, álcool em gel) e impedir a repetição desse tipo de incidente".

"O stock restante é suficiente para garantir a atividade do bloco e novos pedidos foram feitos para um reabastecimento rápido", tranquilizou.