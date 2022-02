Com apenas três anos, Frederica foi diagnosticada com leucemia. E tudo mudou. “A vida dos pais pára. Mas tudo o resto à nossa volta continua”, confirma a mãe, Patrícia, que dá o testemunho num vídeo que a Fundação Rui Osório de Castro (FROC) partilha para assinalar o Dia Internacional da Criança com Cancro (veja em baixo).

E para recordar que, como esta família, há muitas outras, cerca de 400 por ano em Portugal, para quem a vida para na sequência de um diagnóstico.

“Neste Dia Internacional da Criança com Cancro, voltamos a reforçar o nosso compromisso de estar com as crianças e adolescentes que enfrentam o diagnóstico de cancro e com as suas famílias, hoje e sempre. Ao mesmo tempo queremos homenagear todos os que passam por um diagnóstico: são todos uns heróis”, reforça Cristina Potier, Diretora-Geral da FROC.

Um trabalho reconhecido também por Patrícia, que salienta a forma “clara” como a FROC partilha a informação e o apoio dado, essencial nestes momentos tão difíceis. Um trabalho, diz, “exemplar”.

"No entanto, para poder continuar a contribuir para o desenvolvimento de iniciativas inovadoras em oncologia pediátrica, para manter o apoio dado às crianças com cancro e às suas famílias, a FROC precisa da ajuda de todos, através de um gesto tão simples quanto importante: o da consignação do IRS, que permite encaminhar uma parte do imposto que seria a favor do Estado para uma entidade, sem qualquer custo. Basta apenas, no momento de preenchimento do Modelo 3, indicar que o pretende fazer, incluindo o NIF da FROC: 509413099. E ajudar nunca foi tão fácil", informa a FROC em comunicado.

A Fundação Rui Osório de Castro tem como objetivo principal apoiar e proteger as crianças com cancro e seus familiares concentrando a sua atividade em duas grandes áreas: INFORMAR, esclarecendo os pais e as crianças sobre questões relacionadas com o cancro infantil e PROMOVER a INVESTIGAÇÃO contribuindo assim para o avanço da medicina nesta área. Desde junho de 2010 é reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social e de Utilidade Pública.

Veja o vídeo