"A Bionova Capital, uma sociedade de capital de risco portuguesa especializada na área da saúde, tem a honra de informar que a edição europeia da Forbes selecionou Frederico Carpinteiro, CEO da Adapttech, uma empresa do seu portefólio, para a lista 30 under 30 na categoria de Ciência e Saúde", informa a empresa em comunicado.

Todos os anos, a Forbes identifica os líderes mais promissores do mundo com menos de 30 anos em vários setores, incluindo finança, desporto, entretenimento, tecnologia, ciência e saúde. Nesta última categoria, a Forbes reconhece líderes “que estão a inventar o futuro, do átomo para cima”.

"Este reconhecimento atribuído a Frederico Carpinteiro pela Forbes é o resultado de uma carreira de sucesso como empresário na área de saúde", explica a nota.

Em 2015, cofundou a Adapttech e desenvolveu o sistema INSIGHT, um novo dispositivo médico patenteado que torna mais rápido e fácil o encaixe correto de próteses de membros inferiores em pessoas amputadas. O sistema INSIGHT, certificado pela FDA e com marca CE, combina um scanner 3D, sensores, tecnologia wearable e uma aplicação móvel e permite melhorar o encaixe de próteses para amputados de membros inferiores e monitorizar o seu processo de reabilitação.

O sistema INSIGHT está agora disponível globalmente, após estudos bem sucedidos em clínicas de próteses nos EUA, onde a eficácia do sistema INSIGHT foi validada de forma independente.

Quem é Frederico Carpinteiro?

Frederico Carpinteiro formou-se em Bioengenharia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e lidera a Adapttech desde a sua fundação. A Adapttech já levantou no total mais de 5 milhões de euros entre capital de risco e apoios financeiros públicos. A Bionova Capital foi o primeiro investidor na Adapttech em 2016, e desde então juntaram-se os investidores Britânicos Mercia Asset Management, Angel CoFund, Wealth Club e Wren Capital.

“Sinto-me muito honrado por receber este prestigioso reconhecimento da Forbes, e partilho esta distinção com toda a equipa da Adapttech”, disse Frederico Carpinteiro, CEO, Adapttech. “Agradeço também à Bionova Capital pelo seu investimento e apoio crucial desde o primeiro dia”.

Em 2016, a Bionova Capital garantiu o capital inicial da Adapttech. “Fomos os primeiros investidores a reconhecer o grande potencial da tecnologia inovadora da Adapttech. O Frederico, com uma sólida formação em engenharia e excelente capacidade de execução, foi fundamental para a nossa decisão de investimento”, disse Peter Villax, Chairman, Bionova Capital. “A direção do Frederico na Adapttech foi fundamental para o sucesso da empresa, estamos muito orgulhosos com o que ele tem vindo a construir”.

“Tem sido um privilégio trabalhar com o Frederico, a sua visão e liderança permitiram que a Adapttech crescesse de Portugal para o Reino Unido e EUA”, disse Ricardo Perdigão Henriques, CEO, Bionova Capital. “O Frederico transformou a Adapttech numa empresa global que oferece uma solução única para milhões de amputados em todo o mundo, ele certamente inspirará outros a seguirem os seus passos”.