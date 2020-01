Na mesma ocasião, o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, António Araújo, disse que a falta de um diretor clínico poderá pôr em causa a idoneidade formativa do CHEDV, atribuída pela Ordem.

Em declarações à Lusa, António Araújo anunciou que vai propor a “retirada da idoneidade formativa completa a todo o Hospital”, na primeira reunião de Conselho Nacional, que terá lugar em fevereiro, após a tomada de posse do bastonário, caso a situação não esteja resolvida até lá.

“A senhora ministra tem um prazo muito curto para resolver esta situação”, afirmou o mesmo responsável, explicando que, com a retirada da idoneidade formativa, os cerca de 200 médicos internos que estão a fazer formação neste hospital serão realocados em outras unidades.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Ministério da Saúde diz que o processo de nomeação do Conselho de Administração do CHEDV – que integra nova Direção Clínica – encontra-se em curso, consoante os trâmites legais, e deverá estar concluído em fevereiro.

“A saída da anterior diretora clínica, a 1 de agosto, coincidiu com o arranque do período eleitoral referente às legislativas de 2019, o que inviabilizou a prossecução deste processo que se encontra agora em fase de conclusão”, refere a mesma nota.