Os dados estatísticos do CIAV do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) referentes a 2021 dão conta de que nos últimos dois anos se verificou uma redução no número de consultas recebidas, “eventualmente relacionada com a pandemia por SARS-CoV2 e os períodos de confinamento daí decorrentes”.

Em 2021, o CIAV, centro médico de consulta telefónica na área das intoxicações, recebeu 25.574 consultas, das quais 24.400 (95,40%) correspondem a uma exposição a um potencial tóxico, correspondendo as restantes 1.174 (4,60%) a pedidos de pareceres técnicos, dados estatísticos ou informações na área da toxicologia.

A maioria das consultas recebidas foram referentes a adultos, num total de 15.429 (63%), e 635 envolveram mulheres.

De acordo com o INEM, 8.429 consultas envolveram crianças, correspondendo 62% a menores de 5 anos.

Os dados estatísticos indicam que a maior parte dos casos (61,5%) resultou de uma exposição não intencional.

A esmagadora maioria das situações resultaram de uma exposição por via digestiva, correspondente a 80,53% do total, e 9.762 adultos e 5.248 crianças tiveram uma exposição a medicamentos.

O INEM indica que em 62,10% dos casos os medicamentos em causa pertencem à classe dos medicamentos dirigidos ao sistema nervoso central, representando o paracetamol quase 8% das exposições a medicamentos.

Os dados mostram também que 6.575 adultos e 3.201 crianças entraram em contacto com produtos químicos de utilização doméstica, nomeadamente a lixívia, que representou 15,86% das exposições, apesar de ter registado um decréscimo relativamente ao ano anterior com menos 312 casos.

Por sua vez, os produtos biocidas, aqueles que são utilizados como desinfetantes na higiene humana, tiveram maior expressão nas crianças com 325 casos.

O CIAV dá igualmente resposta a situações de intoxicação em animais, representando 1,8% das consultas recebidas no ano passado.

O INEM indica ainda que, no momento do contacto com o CIAV, 12.279 dos casos apresentavam sintomas e a esmagadora maioria (94%) tinham sintomas ligeiros.

Entre os sintomas apresentados, metade correspondiam ao foro neurológico, seguindo-se do foro digestivo (25%), e em 47,78% dos casos foi possível resolver a situação no local através da chamada telefónica para o CIAV sem necessidade de recorrer a uma unidade de saúde.

O CIAV é o único centro de intoxicações existente em Portugal que recebe chamadas de qualquer ponto do país, percorrendo transversalmente todos os escalões etários e os mais variados produtos ou substâncias.

Este centro está disponível através do número telefónico gratuito 800 250 250, funciona ao longo das 24 horas por dia, todos os dias do ano. Médicos com formação específica na área da toxicologia prestam apoio a profissionais de saúde e ao público em geral em situações relacionadas com a exposição a tóxicos, medidas de prevenção ou qualquer informação na área da toxicologia.