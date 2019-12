É igualmente consensual, que qualquer que seja a ferida, a dor é um dos sintomas prevalentes e a remoção do tecido não viável "é o ato mais doloroso no processo de tratamento, com frequente necessidade da sua remoção em ambiente de bloco operatório".

As feridas complexas são aquelas que se prolongam no tempo, que não cicatrizam após quatro a seis semanas com terapêutica corretamente dirigida e surgem, sobretudo, em pessoas mais idosas, com importantes comorbilidades e com carácter recorrente.