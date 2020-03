"Agora é evidente que esta é uma crise de saúde pública que exige uma ação coletiva importante se queremos travar o seu avanço, disse Jim Murren, presidente da MGM Resorts.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

"Em consequência, fecharemos todas as nossas propriedades em Las Vegas a partir de terça-feira 17 de março, pelo bem dos nossos funcionários, convidados e comunidades", completou Murren, antes de informar que o grupo tem a intenção de "reabrir as instalações assim que for seguro".

O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos divulgou um guia nacional que recomenda o cancelamento ou adiamento de qualquer evento que reúna mais de 50 pessoas, com exceção das atividades educativas ou de negócios.

O prefeito de Nova Iorque, Bill di Blasio, anunciou o funcionamento restrito de bares e restaurantes, assim como o encerramento de casas noturnas, cinemas, teatros e salas de concertos.

Los Angeles fechou os bares e casas noturnas.

Muitos estados já anunciaram o encerramento de escolas, museus, arenas esportivas e espaços de entretenimento.

