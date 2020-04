"Falei com ele ontem [quinta-feira]. Está muito bem e, obviamente, a recuperar", disse Hancock em entrevista à Sky News.

O ministro não confirmou, porém, as informações do jornal The Telegraph, segundo as quais Boris Johnson, atualmente substituído pelo ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, voltaria ao trabalho já na próxima segunda-feira.

"Estou certo de que voltará assim que os seus médicos recomendarem", comentou o ministro da Saúde.

"Ainda não foi tomada a decisão, mas pode receber telefonemas e permanecemos em contacto", acrescentou.

Segundo o seu porta-voz, Boris Johnson, de 55 anos, conversou esta semana com o presidente americano, Donald Trump, e com a rainha Isabel II.

O primeiro-ministro britânico deixou o hospital a 12 de abril e recupera da doença em Chequers, a casa de campo dos chefes de governo britânicos, juntamente com a noiva, Carrie Symonds, que está grávida.