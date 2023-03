Noventa por cento dos utentes do Centro de Saúde do Bombarral, no distrito de Leiria, estão sem médico de família, admitiu a tutela em resposta a deputados do PSD.

Existem cerca de 10.695 utentes inscritos sem médico de família atribuído, "verificando-se assim uma carência de cerca de seis médicos no total", informou o Ministério da Saúde numa resposta a perguntas formuladas por deputados do PSD na Assembleia da República, a que a agência Lusa teve hoje acesso. O Ministério da Saúde admitiu que está a acompanhar "com grande preocupação a situação, que se insere na problemática mais geral de carência de médicos de família, especialmente sentida nesta região do país". Para minimizar o problema, houve reforço das "horas de prestação de serviços médicos", contratadas sobretudo através de um acordo estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia do Bombarral. O Ministério lembrou ainda que foram "recentemente contratados nove médicos prestadores de serviços". Além disso, médicos do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte, a que pertence a unidade, estão ainda em "horário parcial" para dar "resposta a programas de vigilância e valências específicas", acrescentou. Dada a falta de médicos, "a Unidade de Saúde Familiar Bombarral transitou para a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados no passado dia 01 de fevereiro, por impossibilidade de garantir o número mínimo de médicos para a unidade funcionar com aquelas características". O centro de saúde está a funcionar com três médicos, cinco enfermeiros e cinco assistentes técnicos. Numa pergunta entregue em janeiro na Assembleia da República, os deputados Hugo Oliveira, Olga Silvestre, João Marques e João Barreiras Duarte (PSD) alertaram que, dos 11.845 utentes inscritos naquele centro de saúde, à data, 8.742 utentes (73%) estavam sem médico de família. Os sociais-democratas questionaram a tutela como justifica que aquele número de utentes não tenha médico de família, que medidas vai tomar, quantos médicos tenciona contratar e se vai recorrer a médicos do setor privado e social para aumentar a cobertura este ano. Na última Assembleia Municipal, os autarcas locais demonstraram também preocupação com o problema da falta de médicos no concelho. O concelho possui 12.763 habitantes, de acordo com os últimos Censos de 2021.