"Voltava à minha casa, passava vários dias trancado, sem sair. Bebia quase até desmaiar", disse o ex-prodígio do futebol inglês, recentemente contratado como treinador do Birmingham, clube da segunda divisão inglesa.

"Não queria estar cercado de pessoas, porque às vezes sentia-me envergonhado. Às vezes tem-se a impressão de que decepcionámos as pessoas e, no final das contas, eu não sabia de uma outra forma para lidar com isso", acrescentou o ex-atleta mum podcast comandado por Rob Burrow, ex-jogador de rugby que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Rooney, agora com 38 anos, começou a sua carreira no futebol profissional aos 16, quando fez a sua estreia pelo Everton, e um ano mais tarde já tinha sido convocado para defender a seleção principal do seu país.

Aos 18, assinou contrato com o Manchester United, no qual anos mais tarde se tornaria o maior artilheiro da história do clube.

"Quando não se aceita ajuda e a orientação de outras pessoas, pode-se ficar numa situação muito difícil e foi o que aconteceu comigo por alguns anos. Felizmente, agora não tenho medo de falar com as pessoas sobre os meus problemas", concluiu o ex-atacante.