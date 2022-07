Com a investigação de dois casos de melioidose humana, a bactéria Burkholderia pseudomallei (B. pseudomallei) foi detetada em amostras de solo e água de poças da região da Costa do Golfo de Mississippi.

Duas pessoas, não relacionadas entre si, viviam muito perto geograficamente e foram infetadas com dois anos de diferença, em 2020 e 2022, o que levou as autoridades de saúde a investigar os produtos domésticos e o entorno das suas casas.

A melioidose provoca febre, dor articular e dor de cabeça, além de pneumonia, formação de abscessos e infeções sanguíneas.

Nos EUA, há em média 12 casos por ano, a maioria relacionados a viagens a regiões tropicais e subtropicais, onde a bactéria é endémica.

Um grupo de 2021 que incluía quatro pessoas de quatro estados estava relacionado a um spray de aromaterapia importado e que estava contaminado.

A maioria das pessoas saudáveis que entram em contacto com a bactéria não desenvolve a melioidose, mas a taxa de mortalidade global de quem adquire a doença é de 10 a 50%.

Os CDC aconselharam moradores do sul de Mississippi com condições subjacentes como diabetes, consumo excessivo de álcool ou doença renal ou pulmonar crónica, a tomar precauções extras.

Essas medidas incluem evitar o contacto com a terra ou água lamacenta, proteger feridas abertas com curativos e usar botas e luvas impermeáveis ao realizar trabalhos no jardim.

"Dado o baixo número de casos de melioidose historicamente identificados nos Estados Unidos, os CDC consideram que o risco de melioidose para a população geral segue muito baixo", afirmou a agência.