A distrofia muscular de Duchenne é uma doença muscular que se carateriza por uma diminuição progressiva da força muscular, iniciada na infância e que vai sempre agravando ao longo da vida. É causada por uma mutação genética no cromossoma X. Essa mutação impede a produção de uma proteína chamada distrofina, que normalmente serve para garantir a integridade do músculo. Como nestes casos deixa de haver essa proteína, os músculos entram num processo progressivo de degradação e vão perdendo a sua função e capacidades. Como o cromossoma afetado é o X, a doença apenas afeta pessoas de género masculino, e surge em cerca de 1 em cada 3500 nascimentos de rapazes.

Sintomas

Os primeiros sintomas da doença surgem na infância. Nalguns casos pode haver atraso no início da marcha, mas habitualmente é entre os 2 e os 4 anos que se notam as primeiras alterações: os meninos caminham, correm e sobem degraus de uma forma anormal, instável, andando mais em bicos de pés, e as quedas são muito frequentes. Outra alteração que chama muito a atenção é a grande dificuldade que têm para se levantarem quando estão deitados ou sentados no chão. Um aspeto bastante visível, e que se nota mais por volta dos 5-6 anos é um aumento muito acentuado de volume dos gémeos (músculos da barriga das pernas), que parecem demasiado desenvolvidos.

Todos os doentes acabam por perder completamente a marcha autónoma, em idades que podem variar desde os 9-10 anos até, mais raramente, perto dos 18. Mais tarde e de forma progressiva, a força muscular vai também diminuindo nos membros superiores e no tronco, incluindo os músculos usados para respirar. Esta evolução faz com que todos os doentes acabem por ter escoliose, mais ou menos acentuada, e insuficiência respiratória, por falta de força para respirar e tossir adequadamente. Muitos também têm dificuldades na alimentação, bem como dificuldades de aprendizagem e na fala. Em cerca de metade dos casos pode haver envolvimento direto do músculo cardíaco.