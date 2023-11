“Espero que as negociações tenham sucesso, mas sobretudo que sirvam para servir melhor os portugueses e o Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, afirmou à agência Lusa o socialista Rui Santos.

No sábado realiza-se mais uma ronda negocial entre Governo e os sindicatos médicos e, um pouco por todo o país, verificam-se constrangimentos em hospitais devido à indisponibilidade dos profissionais para realizar mais horas extraordinárias além das 150 previstas na lei.

Na unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), o serviço de urgência de ortopedia vai estar indisponível em 11 noites do mês de novembro.

Este constrangimento junta-se ao fecho das urgências ortopédica e pediátrica do hospital de Chaves, também inserido no CHTMAD, durante todo o mês.

“Deixa-me assustado perante a possibilidade de haver transmontanos e durienses que se dirijam às urgências e não tenham resposta durante a noite”, apontou o presidente da câmara.

No entanto, Rui Santos apontou para uma contradição da Ordem dos Médicos (OM) que “diz que os médicos são obrigados a fazer horas extraordinárias e depois coloca tantas reservas à criação de novos cursos de medicina”.

“Se há horas extraordinárias é porque faltam médicos e se faltam médicos porque é que eles não deixam formar mais médicos e porque é que controlam as vagas para as especialidades”, questionou.

Não colocando em causa a “justeza das reivindicações salariais dos médicos”, o autarca disse ainda não conseguir perceber “como é que é possível resolver o problema quando aquilo que está a ser negociado é menos horas e mais dinheiro”.

O autarca é um defensor acérrimo da criação do curso de medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), chumbado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

A academia transmontana apresentou contraditório à decisão da A3ES e Rui Santos disse estar convencido que, “com acertos”, a decisão poderá vir a ser positiva porque, na sua opinião, Vila Real “tem condições para ministrar esse curso”.

O presidente revelou também uma grande preocupação com a criação da Unidade Local de Saúde (ULS) de Trás-os-Montes e Alto Douro, que vai agregar 22 municípios, considerando que a “avaliação que se fez do passado dessas ULS não evidencia nenhuma vantagem”.

Na reforma da saúde anunciada no início de setembro pelo diretor-executivo do SNS, está incluída a criação da ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro, que agregará o CHTMAD, com sede social em Vila Real, com os Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e do Barroso, do Douro I – Marão e Douro Norte e do Douro II – Douro Sul.

“Se hoje a situação é a que é, as dificuldades são as que conhecemos, imagine-se tudo isto concentrado. O princípio, em termos académicos, pode-se vender, o problema é executá-lo e eu não credito que haja capacidade para o executar com eficácia”, referiu.