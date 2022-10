A cerimónia, agendada para as 12:00 na Sala do Senado, no Parlamento português, premeia o Mecanismo Covax, lançado em abril de 2020 em resposta à pandemia, como “reconhecimento dos esforços empreendidos para assegurar a disponibilidade de vacinas contra a doença em todo o mundo”.

Segundo o júri do prémio, o Mecanismo Covax “contribuiu para uma maior equidade quando se trata de assegurar a proteção da vida das pessoas e salvaguardar a saúde pública”.

O júri do prémio distinguiu também Zarifa Ghafari, antiga presidente da Câmara de Maidan Shahr, capital da província de Wardak, no Afeganistão, “pelas iniciativas na defesa dos direitos das mulheres no seu país e pelo exemplo que constitui a nível internacional na defesa do direito à educação e democracia participativa”.

A cerimónia contará com intervenções dos laureados Zarifa Ghafari e, em representação do Mecanismo Covax, José Manuel Durão Barroso, Jane Halton, Bruce Aylward e Etleva Kadili, bem como dos Presidentes da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

O ato contará também com a presença dos presidentes do Comité Executivo do Centro Norte-Sul, Lorenzo Vella, e da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Edite Estrela, em representação do presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e ainda com a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejcinovic Buric.

O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa distingue anualmente duas personalidades ou organizações pelo seu compromisso com os Direitos Humanos, com a Democracia e com o Estado de Direito, contribuindo para o diálogo Norte-Sul, fomentando a solidariedade, a interdependência e as parcerias.