A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o ataque das abelhas, para o qual foi dado o alerta às 23:24, ocorreu no Jardim dos Colegiais, situado no centro histórico.

Contactado pela Lusa, o comandante do Serviço Municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira, referiu que as vítimas são estudantes da Universidade de Évora (UÉ) e que estariam a participar numa praxe quando ocorreu o ataque.

“Pisaram um ninho de vespa comum, num buraco, e foram picados”, adiantou, referindo que os alunos foram assistidos no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e que sete deles foram transportados para o hospital da cidade.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a PSP e o Serviço Municipal de Proteção Civil, com um total de 27 operacionais, apoiados por 12 viaturas, incluindo uma VMER.

O que fazer em caso de picada?

Nem sempre é possível evitar uma picada ou mordida de inseto; felizmente, a maior parte das situações pode ser tratada em casa. Alguns dos cuidados que pode ter variam consoante, por exemplo, o tipo de sintomas que ocorrem, segundo recomendações dos especialistas médicos da CUF:

Remova o ferrão da abelha ou parte do inseto que possa ainda estar cravado na pele. Lave o local da picada abundantemente com água fria. Quando sente dor, por exemplo, nas picadas de abelha, tome um analgésico, como paracetamol ou ibuprofeno. Siga sempre as indicações do folheto e tome a dose recomendada. Se tem comichão, aplique gelo ou uma pomada de venda-livre comprada na farmácia para o alívio deste sintoma. Outra opção passa por tomar um anti-histamínico. Para reduzir o edema aplique gelo na lesão.

Em caso de emergência médica, contacte as autoridades de saúde.