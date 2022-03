"No âmbito da referida ação, procedeu-se à apreensão de 25,5 toneladas de géneros alimentícios de origem animal (produtos cárneos e pescado), os quais foram submetidos a perícia, tendo sido considerados anormais com falta de requisitos cerca de 2,5 toneladas que foram encaminhadas para uma Unidade de Transformação de Subprodutos", informa a ASAE em comunicado.

"O valor total da apreensão ascendeu aos 140.500,00 euros", acrescenta a nota.

"Em consequência, procedeu-se à suspensão dos estabelecimentos de comércio por grosso e de armazenagem de géneros alimentícios de origem animal, em virtude da inexistência do número de controlo veterinário (NCV), atribuído pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que constitui pré-requisito para que se mostrem cumpridas, perante os consumidores e as autoridades de controlo, as normas de segurança alimentar e as disposições legais constantes dos regulamentos europeus aplicáveis", lê-se ainda.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores", conclui.