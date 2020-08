A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, desencadeou duas intervenções operacionais, em Vila do Conde e no centro do Porto, direcionadas ao combate à contrafação.

"As ações tiveram lugar num armazém grossista e num estabelecimento retalhista, tendo sido comunicados factos passíveis de determinar a abertura de dois processos-crime por Venda de Produtos Contrafeitos. Além das máscaras, foram também apreendidos outros artigos têxteis, marroquinaria e acessórios, por fortes suspeitas de serem falsificados", informa aquela autoridade em comunicado.

"As máscaras ostentavam ilegitimamente marcas registadas (sobretudo, marcas ligadas ao design de moda e desportivas), violando os direitos protegidos de propriedade industrial", refere a nota.

No total das intervenções, foram apreendidas 4.469 máscaras, no valor total aproximado de 4.469 euros, atendendo aos valores unitários de venda final.