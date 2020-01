Os Contactos de Emergência, a disponibilização de secção “Minha Área” com informação referente à identificação do utilizador autenticado - origem no Registo Nacional de Utente (RNU), a possibilidade de contacto com o SNS24, diretamente através da aplicação, constituem outras mais-valias para o cidadão, oferecidas por esta app que se baseia no conceito de carteira de bolso.

Inserida no Programa Simplex do Ministério da Saúde, a ‘app’ possibilita a gestão e autorização da partilha de informação com profissionais de saúde.

A nova versão, que permite uma “maior usabilidade, mais funcionalidades e melhor acesso a toda a informação de saúde”, facilita a vida do utente, aproximando os serviços de saúde aos portugueses.

Os utilizadores da app deverão atualizá-la para aceder a todas as novas funcionalidades, aconselham os SPMS.