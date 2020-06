- Pessoas com varizes têm um risco acrescido de ter uma tromboflebite superficial, já que as varizes são veias doentes que não fazem uma drenagem eficaz do sangue. Estando o sangue mais estagnado, é mais propenso à formação de coágulos;

- Pessoas com alterações hereditárias da coagulação; (normalmente há algum familiar que já teve);

- Pessoas submetidas a medicação endovenosa,

- Pessoas com mobilidade reduzida ou história de cirurgia recente;

- Em caso de viagens prolongadas.

Um artigo da médica Joana de Carvalho, especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular e Diretora Clínica da Allure Clinic.