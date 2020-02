Muitos partiram em massa durante o feriado do Ano Novo Lunar, bem como centenas de milhões de outros chineses, quase ao mesmo tempo em que a epidemia de pneumonia viral eclodiu, o que levou as autoridades a isolar Wuhan do resto do país.

"Por favor, alguém me ajude a alimentar o meu gato!", lê-se num pedido publicado a 30 de janeiro por um utilizador da rede social Weibo (o equivalente chinês do Facebook), e que ilustra claramente a preocupação de muitos "exilados".

Nesta segunda-feira, completamente aliviado, anunciou que tinha encontrado um "jovem" que tinha concordado em alimentar Maomao, que "miou com grande tristeza" quando o voluntário abriu a porta, "depois de ninguém estar naquela casa há mais de 12 dias".

Para isso, o proprietário de Maomao usou a hashtag "salvem os animais de estimação que foram deixados em Wuhan", que já é uma das mais usadas no Weibo.

- "Morto de preocupação" -