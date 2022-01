As autoridades sanitárias alemãs registaram nas últimas 24 horas 36.552 novas infeções por covid, que contrastam com 12.515 verificadas há uma semana, apesar de os dados daquela altura não serem considerados completamente realistas devido desfasamento do registo do Natal.

Além do mais, a incidência acumulada a sete dias ascendeu hoje a 362,7 novos contágios por cada 100.000 habitantes, face aos 335,9 de sábado e aos 222,7 de há sete dias, segundo dados do Instituto de Virologia Robert Koch (RKI) atualizados esta madrugada. Nas últimas 24 horas morreram 77 pessoas, o que faz o número total desde o início da pandemia ascender a 113.977. Os contágios na Alemanha estão em contínua ascensão desde o final do ano e alcançaram de novos os níveis médios de dezembro, quando o país estava imerso na quarta vaga, o que os peritos atribuem à expansão da variante Ómicron. Por outro lado, esta madrugada entrou em vigor a classificação de quase 40 novos países como territórios de alto risco, com a qual a lista do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha abarca já mais de 100 estados em todo o mundo. Entre os novos abrangidos pela lista, contam-se países europeus como a Estónia, França, Luxemburgo, Países Baixos e Suécia, e vários estados sul-americanos, nomeadamente Argentina, Bolívia, Panamá e Uruguai. A classificação implica que quem chegue à Alemanha procedente destes territórios deva cumprir 10 dias de quarentena – que podem reduzir-se a cinco, com um teste negativo – se não estiverem vacinados com o esquema completo ou superado já uma infeção.