Pelo menos 15.000 pessoas manifestaram-se no sábado em Berlim e 25.000 em Munique, além de vários outros milhares em Hamburgo (norte), Frankfurt (oeste), Dresden (leste) e Düsseldorf (oeste), contra a discriminação, o racismo e a violência policial, no âmbito dos protestos globais pela morte de George Floyd.

Na maioria dos protestos, os manifestantes não estavam a 1,5 metros de distância uns dos outros, regra imposta pelas autoridades para as concentrações para combater a pandemia associada à covid-19.

O porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, disse hoje que “é bom que as pessoas saiam à rua, também na Alemanha, numa clara posição contra o racismo”.

“Mas as imagens que vimos em alguns casos ao longo do fim de semana não foram boas. As duas coisas devem ser possíveis: manifestar-se pacificamente, que é um direito fundamental, e manter as regras” de distanciamento social, acrescentou.

Sem o respeito dessas regras, advertiu, os manifestantes “criam um grande risco para si próprios e para os outros”, afirmou, apelando aos organizadores das manifestações que “tomem medidas” para assegurar o cumprimento.