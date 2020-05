Face ao estudo anterior, em 2015, as prevalências de agora não diferem de forma substancial, salienta o estudo, do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, SICAD. Um em cada 10 alunos consumiu, no último ano, bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas, indica um estudo hoje divulgado.

O Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências (ECATD-CAD) é representativo dos alunos do ensino público entre os 13 e os 18 anos (26.319 alunos de 734 escolas) e é feito de quatro em quatro anos. Das conclusões, além do álcool e tabaco, salienta-se a expressão “bem menor” do consumo de determinados medicamentos e de substâncias ilícitas. E que o uso da Internet é generalizado, bem como os jogos eletrónicos, sendo menos prevalente o jogo a dinheiro.

“Concluiu-se que os comportamentos de maior risco estão limitados a uma minoria de inquiridos e são mais esporádicos do que frequentes. Mesmo que de forma experimental, a generalidade dos alunos tem práticas que, pelo facto de serem menores, lhes estão vedadas e outras que são de todo ilícitas”, diz-se nas conclusões do documento.

Os alunos, conclui-se também, dizem em grande percentagem que é fácil o acesso a álcool e tabaco e que estes dois produtos são não só os mais consumidos como aqueles cujo consumo se inicia mais precocemente.

Quanto a 2015 no caso do álcool há uma ligeira descida no tempo de consumo e os casos de embriaguez são também menos, mas essencialmente nos homens, já que face a 2015 há um ligeiro aumento do consumo por parte das mulheres, com uma aproximação aos homens nos padrões de consumo.