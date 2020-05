O único ninho encontrado até agora na América do Norte foi destruído. Aconteceu na ilha de Vancouver.

"Os extensos estudos realizados no outono de 2019 não mostraram nenhum sinal de presença", afirmou Paul van Westendorp, apicultor da Columbia Britânica, Canadá.

Chris Looney, entomologista do departamento de Agricultura de Washington, explicou que quando as vespas invadem uma colmeia, matam as abelhas literalmente arrancando-lhes a cabeça com as suas garras. Depois, ocupam o ninho por uma semana ou mais, alimentando-se de pupas e larvas.

Já nos últimos 15 anos, as colónias diminuíram devido a um fenómeno conhecido como "problema de colapso", no qual as abelhas operárias de uma colmeia desaparecem abruptamente.

O risco que representam para os humanos é significativamente menor. Estima-se que cerca de 50 pessoas morrem no Japão todos os anos por causa destes insetos. "Geralmente não atacam pessoas", disse Salp. "Só atacarão se se sentirem ameaçadas. Portanto, desde que não se pise um ninho ou se aproxime de uma colmeia de abelhas que tenham assumido, há um risco muito baixo de que piquem".

Nas redes sociais já são um dos temas mais populares

Nas redes sociais, as "vespas assassinas" entraram para os assuntos mais comentados. "Agora tenho que me preocupar com uma vespa a matar-me. O mundo está a acabar", escreve uma utilizadora no Twitter, @drizzydrea18.

"Cancele os seus planos e objetivos para 2020", publicou @joserosado com uma imagem de dois braços musculosos em uma queda de braços: um identificado como o coronavírus e o outro como a vespa.

"A resposta nas redes sociais tem sido interessante", afirmou Salp. "Raras vezes uma espécie invasora recebe tanta atenção nos meios". "Esperamos que o resultado final seja que as pessoas se familiarizem mais com as espécies nativas e que possam relatar às autoridades caso vejam algo que lhes pareça suspeito", conclui.