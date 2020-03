De acordo com o ‘site’ Worldometer, que compila quase em tempo real a informação da Organização Mundial de Saúde (OMS), de fontes oficiais dos países e de órgão de informação, desde as 00:00 de hoje até às 20:00 (em Portugal) foram registados 147 casos e quatro mortos em 36 países africanos.

O Egito continua a ser o país africano mais afetado, com os 46 novos casos a elevarem para 256 o número de infeções registadas no país, tendo sete destes acabado na morte dos infetados — um deles no dia de hoje.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para quatro.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.000 morreram.