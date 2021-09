Esta quarta-feira, dia 1 de setembro, entraram em vigor as novas tabelas de preço da ADSE, que, para surpresa da Ordem dos Nutricionistas, não incluem a comparticipação de consultas de nutrição. A exclusão destes cuidados de saúde é para a instituição um “erro crasso, que se espera que seja corrigido em breve”.

Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, afirma que tomará todas as diligências, dentro das competências atribuídas às ordens profissionais, para que os cuidados de nutrição sejam assegurados na tabela de preços a pagar pelo subsistema de saúde e beneficiários aos prestadores com acordo.

Para a Ordem dos Nutricionistas é incompreensível que estes cuidados não sejam assegurados, acrescentando que Portugal é um dos países europeus com maior número de anos de vida saudáveis perdidos, justificados por um em cada 10 portugueses ter diabetes, um em cada três ter hipertensão, e por um em cada dois portugueses ter obesidade ou excesso de peso.

“A comparticipação de consultas de nutrição pela ADSE está há muitos anos em cima da mesa e nada fazia prever que os cuidados de nutrição fossem excluídos desta tabela. Nos próximos dias, teremos uma reunião com a Senhora Presidente do Conselho Diretivo da ADSE e esperamos que nos digam que se tratou de um lapso e que será corrigido”, esclarece Alexandra Bento.

Agendada para o próximo dia 9 de setembro, a reunião marcada entre a Ordem dos Nutricionistas e a ADSE deverá colocar na agenda o esclarecimento que agora se impõe: “se metade das causas de doença e de morte no país têm relação direta com a alimentação, porquê excluir as consultas de nutrição?”

A Ordem dos Nutricionistas, à semelhança do repto também lançado pela Ordem dos Médicos, apela à Entidade Reguladora da Saúde para que, em conjunto com a Autoridade da Concorrência, tome medidas sobre a nova tabela de preços da ADSE.